Verona, interventi nella notte per soccorso a persone cadute nell’Adige

È stata una notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Verona che, oltre che nei numerosi interventi in corso per il maltempo che ha colpito il territorio provinciale, sono stati impegnati in due distinte operazioni per soccorso a persona nelle acque del fiume Adige. Durante il primo intervento, un vigile del fuoco del soccorso acquatico è stato trascinato dalla corrente e recuperato in buone condizioni di salute a Zevio, sedici chilometri a valle. La prima operazione è scattata intorno alle 21:30, per una persona caduta in acqua all’altezza di Ponte Pietra. La squadra dei Vigili del fuoco è andata in aiuto di due poliziotti che avevano provato a intervenire. Uno dei soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco, nonostante la forte corrente, si è lanciato in acqua raggiungendo e riuscendo a trattenere l’uomo caduto per una decina di minuti. L’uomo, però, ha tentato più volte di svincolarsi dalla presa, testimoniando forse la volontarietà di gettarsi in acqua, causando diverse difficoltà al Vigile del fuoco. Ad un certo punto, nella concitazione dei gesti, la corda di sicurezza tenuta dalla squadra a terra si è sganciata e il soccorritore VF è stato trascinato via dalla corrente, e anche l’altro uomo è stato visto scomparire nelle acque del fiume in piena. Il Vigili del fuoco è stato poi recuperato in buone condizioni a Zevio, sedici chilometri più a valle, prova superata grazie all’equipaggiamento in dotazione e all’addestramento in tecniche fluviali posseduto. Curato per leggera ipotermia, è stato dimesso stamattina dall’ospedale di Borgo Trento.

Nel frattempo, intorno alle 23:30, è stata segnalata una seconda persona caduta nel fiume Adige dal ponte di San Pancrazio, anche questa sembra per un gesto volontario, in un punto in cui le rapide e la forte corrente non ne hanno consentito il recupero nonostante l’intervento immediato di più squadre di Vigili del fuoco che hanno operato anche a bordo di gommoni. Le ricerche delle due persone disperse, condotte anche con l’utilizzo di droni, sono tuttora in corso da parte del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

