Pavia, auto si ribalta nella notte

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Broni è intervenuta questa notte nei pressi di Barbianello per un incidente stradale. Una vettura, per cause ancora da accertare, si è ribaltata e l’autista del veicolo è rimasto incastrato sotto il peso del mezzo. L’uomo è stato liberato grazie all’utilizzo di particolari cuscini pneumatici ed è stato poi immediatamente preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale per accertamenti. Presente sul posto anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza.