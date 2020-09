L. elettorale. Gelmini: Maggioranza non pretenda collaborazione

(DIRE) Roma, 8 Set. – “L’opposizione parlamentare dei gruppi di centro-destra sulla legge elettorale in commissione alla Camera e’ perfettamente legittima. Tanto piu’ che il testo base di cui si discute non ha il consenso neppure di tutta la maggioranza. Ci stupisce, dunque, lo stupore del Partito democratico: la Camera dei deputati ha altre regole rispetto alla segreteria di quel partito. Se la maggioranza vuole sfidare commissione e aula, senza aver cercato un minimo confronto con l’opposizione, lo faccia pure, ma non potra’ pretendere la collaborazione di chi, sulla legge elettorale, ha idee diverse, sui tempi e sui contenuti”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Anb/ Dire) 18:31 08-09-20