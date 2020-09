La Lega Calabria chiede una soluzione tempestiva per la questione rifiuti

La sezione Provinciale della Lega Salvini ha tenuto questo pomeriggio una conferenza stampa per richiedere al Prefetto un intervento tempestivo a causa dell”invivibile situazione immondizia nell’area metropolitana della città di Reggio Calabria Al tavolo per il partito dell’ex Ministro dell Interno Matteo Salvini, erano seduti: Caterina Capponi, Franco Recupero (segretario provinciale), Francesco Macrì, Giuseppe Pirrotta ed Antonino Coco. La situazione sanitaria ed ambientale è giunta ormai al limite del tollerabile ben sotto la soglia della decenza. Il rischio sanitario è incombente non solo nei quartieri cittadini ma anche nei paesi della provincia. Reggio Calabria ha un danno ambientale ancora da calcolare se si immagina già quante sostanze contenute nelle tonnellate di rifiuti abbandonati all’aria aperta sono stati assorbiti dal terreno o dispersi nell’aria dopo i numerosi roghi appiccati. I militanti della Lega Salvini hanno chiesto inoltre un incontro con l’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria in modo da trovare porre in essere delle soluzione tampone in attesa di un cambio di passo definitivo sulla questione rifiuti.

FR