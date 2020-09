Le megattere vagano nel fiume infestato dai coccodrilli in Australia

Secondo il Dipartimento dei parchi nazionali, tre megattere, una specie che tipicamente migra in Antartide in questo periodo dell’anno, hanno perso la direzione e si sono allontanate nei fiumi infestati dai coccodrilli nel nord dell’Australia

Secondo l’Australian Parks Service, due dei cetacei, visti per la prima volta nell’East Alligator River nel Kakadu National Park all’inizio di questa settimana, sembrano essere tornati in mare. Ma le autorità stanno monitorando almeno una terza balena che è stata avvistata a 20 chilometri a monte sabato, ha detto all’AFP Feach Moyle, un funzionario del Parco Nazionale di Kakudu. “La spiegazione più plausibile è che si stavano dirigendo di nuovo a sud e nella direzione sbagliata.” Sebbene le balene siano occasionalmente avvistate al largo delle coste del Territorio del Nord, questa sembra essere la prima volta che se ne avvistano nei fiumi tropicali dell’enorme riserva naturale elencata come Patrimonio dell’Umanità dal Unesco, ha sottolineato. Le autorità del parco hanno istituito una zona di esclusione per proteggere i diportisti e le balene, che possono raggiungere i 16 metri di lunghezza e pesare 30 tonnellate. “Soprattutto non vogliamo una collisione tra una barca e una balena in acque infestate da coccodrilli, dove non abbiamo visibilità in acqua”, ha detto il dipartimento dei parchi nazionali. Le autorità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, temono anche che le barche spingano i cetacei a risalire il fiume. I coccodrilli non sono un pericolo per le balene a causa delle loro dimensioni, ha detto Moyle. “Nemmeno un grosso coccodrillo si avvicina a loro.” D’altra parte, se un cetaceo si arenasse, potrebbe diventare preda di coccodrilli, poiché un salvataggio richiederebbe tempo in questo remoto territorio.

