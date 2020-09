Solidarietà ad Angela Marcianò: Paola Ventura Trunfio e tutte le donne candidate della lista “Klaus Davi per Reggio”

Io, Paola Ventura Trunfio, e tutte le donne candidate della lista “Klaus Davi per Reggio” siamo rimaste sgomente nell’apprendere il vile e squallido gesto perpetrato nei confronti della dottoressa Angela Marcianò. Gesto che rappresenta il più basso modo di fare campagna elettorale e politica. Vile attacco alla figura di una donna che ha deciso di impegnarsi in un mondo che è ad esclusivo appannaggio maschile, gesto che ha come unico obiettivo quello di ledere l’immagine delle donne, ridotte sempre e comunque a mero oggetto sessuale. Con tali operazioni si vuole mirare non ad un confronto democratico e civile, basato sui contenuti e sui programmi ma basato sull’oggettivazione e la sessualizzazione del corpo femminile. L’azione del face swapping e del deepfake rappresentano due tra le tante forme di violenza che noi donne subiamo e combattiamo ogni giorno. Questi gesti dovrebbero farci riflettere e dovrebbero far riflettere il mondo politico tutto, serve maggiore considerazione delle donne in ogni ambito. Non servono solo leggi ma serve un concreto percorso per le generazioni future di educazione e di rispetto di genere. Bisogna abbassare i toni, improntati alla sterile critica e tante volte di mero discredito dell’avversario e tornare al piano dell’attenzione per l’altro, del nostro prossimo, dopotutto la politica deve essere condivisione d’intenti per il bene comune. Per tanto in premessa: oggi siamo tutte Angela Marcianò.