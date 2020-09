Recovery Fund. Assoeventi: tutti sottoscrivano patto per l’Italia

(DIRE) Roma, 29 Set. – “L’utilizzo delle risorse del Recovery Fund deve essere la scommessa di tutti, non solo del governo, perchè in caso di fallimento a pagarne le conseguenze sarebbe l’intero Paese. Ecco perchè chiediamo di sottoscrivere tutti insieme un patto comune per l’Italia”. Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, l’associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding, a margine dell’Assemblea di Confindustria. “Il ministro Patuanelli dice che c’e’ stato un terremoto che ha fatto crollare le aziende e che il Governo – aggiunge Boccardi – non lascerà per strada gli imprenditori. Parole che abbiamo già ascoltato in altre occasioni senza che però ad esse poi seguissero fatti concreti, così come è diffusamente espresso, ma ancora non realizzato, il desiderio di costruire un Paese dove sia semplice fare impresa. Ci auguriamo quindi che questo del ministro dello Sviluppo economico non sia soltanto uno slogan, ma il filo conduttore della politica presente e futura di questo governo”. “Non possiamo permetterci errori, ritardi, improvvisazione: bisogna coinvolgere il mondo che produce nelle scelte strategiche per un utilizzo pieno ed efficace delle risorse del Next Generation EU”, conclude Boccardi. (Com/Pol/ Dire) 22:02 29-09-20