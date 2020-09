Scuola Concorso straordinario per docenti, c’è l’ufficialità: si parte il 22 Ottobre

(DIRE) Roma, 29 Set. – Il concorso straordinario per l’assunzione di 32mila docenti con tre anni di servizio alle spalle si farà a partire dal 22 Ottobre. L’ufficialità è arrivata questa sera, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del diario delle prove, che si svolgeranno in tutta Italia all’interno dei laboratori delle scuole o in aule universitarie messe a disposizione degli atenei. L’elenco delle sedi d’esame verrà comunicato dagli Uffici scolastici regionali almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite un avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Le prove, distinte per classe di concorso e tipologia di posto, si concluderanno il 16 Novembre. I candidati, circa 64mila, avranno 150 minuti a disposizione per rispondere a cinque quesiti a risposta aperta volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, e un quesito – seguito da cinque domande a risposta aperta di comprensione – per la verifica della conoscenza linguistica. Ai vincitori verrà applicato un contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 Settembre 2020. Non sono state accolte, quindi, le obiezioni da parte delle forze politiche che avrebbero voluto posticipare la prova al periodo natalizio, come il Partito democratico e la Lega, che avevano avanzato dubbi sui rischi sanitari legati allo svolgimento delle prove. Come annunciato ieri in un comunicato, il ministero però ha garantito che all’interno delle aule sarà rispettato il distanziamento fisico e prima dell’ingresso verrà rilevata la temperatura dei candidati. (Adi/ Dire) 21:06 29-09-20