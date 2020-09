Cologno Monzese (Mi), la Polizia arresta 2 uomini e sequestra 3 kg di droga

Ieri pomeriggio, a Cologno Monzese (Mi), la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un cittadino albanese di 43 anni e un cittadino marocchino di 37 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga nella zona a nord di Milano, sono risaliti a un canale di spaccio a Cologno Monzese, all’interno dell’abitazione del 43enne cittadino albanese in via Trento. I poliziotti, dopo aver svolto un servizio di osservazione all’esterno dello stabile, hanno notato che l’uomo si è affacciato più volte alla finestra per guardare il portone d’ingresso, a dimostrazione del fatto che stava attendendo l’arrivo di qualcuno. Gli agenti hanno quindi controllato l’interno dell’abitazione dove il cittadino albanese custodiva 5 etti di marijuana e 5 di hashish, 73 grammi di cocaina e 13.210 euro in contanti. I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e anche due orologi di valore.

Mentre i poliziotti si trovavano ancora all’interno dell’appartamento, è giunto un cittadino marocchino, che, dopo essere entrato in casa, ha ammesso di detenere della sostanza stupefacente e di essere un “corriere” della droga: all’interno del suo zaino, infatti, c’erano 2 chili di hashish suddivisi in vari panetti e 1.300 euro in contanti. Gli agenti del Commissariato Greco Turro, dai controlli effettuati, hanno accertato che il cittadino marocchino, con diversi precedenti di polizia e penali, si trovava in affidamento ai servizi sociali.