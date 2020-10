A Tokyo l’edificio in legno più alto del Giappone

Lo realizzaranno Mitsui Fudosan e Takenake Corp.

(DIRE) Tokyo, 7 Ott. – Mitsui Fudosan Co., Ltd. e Takenaka Corporation hanno avviato gli studi preparatori per la costruzione di un nuovo edificio per uffici nel quartiere centrale di Nihonbashi, a Tokyo, destinato a diventare il piu’ esteso ed elevato grattacielo in legno del Giappone. Si prevede che la costruzione iniziera’ nel 2023 e verra’ terminata nel 2025. Con 17 piani fuori terra, una altezza di 70 metri e una superficie totale di circa 26.000 mq, l’edificio sara’ il piu’ grande e alto grattacielo in legno del paese. Come principale materiale strutturale sara’ utilizzato il ‘Moen-wood’, un legno laminato resistente al fuoco sviluppato dalla Takenaka Corporation, mentre per il resto sara’ usato un legname proveniente dalle foreste di Hokkaido, di proprieta’ del gruppo Mitsui Fudosan. L’obiettivo e’ quello di raggiungere l’autosufficienza nei materiali da costruzione e un ciclo virtuoso sostenibile tra risorse forestali ed economia locale. Inoltre, secondo quanto dichiarato dai costruttori, al momento della costruzione dell’edificio, le emissioni di CO2 saranno inferiori di circa il 20% rispetto a quelle prodotte nel corso della costruzione di un tipico edificio per uffici di pari dimensioni con struttura in acciaio. (Jief/Dire) 08:40 07-10-20