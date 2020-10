Inps. Meloni: Ok circolare per aumento pensioni invalidi civili totali

(DIRE) Roma, 8 Ott. – “Una grande vittoria di Fratelli d’Italia. Dopo mesi e mesi di battaglia parlamentare, il Governo e l’Inps hanno finalmente realizzato quello che avevamo chiesto con il nostro emendamento approvato a luglio nel decreto Rilancio e che prevedeva di recepire la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni degli invalidi civili totali, vergognosamente ferme a 286 euro al mese. Finalmente, sulla base di quel provvedimento, l’Inps ha diramato una circolare applicativa e le pensioni verranno aumentate a 651 euro al mese e saranno messi in pagamento gli arretrati dal 20 luglio scorso. Dopo aver portato avanti in solitudine questa battaglia di civilta’, ora possiamo dire di aver compiuto un primo passo per costruire uno Stato giusto che si occupa di chi ha bisogno e delle persone piu’ fragili”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook. (Sor/ Dire) 18:10 08-10-20