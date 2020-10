Taurianova (RC). Armi e munizionamento da guerra. Arrestati nonno e nipote

Comando Provinciale di Reggio Calabria – Taurianova (RC) , 08/10/2020 19:24

In un terreno privato e recintato nel centro cittadino, i Carabinieri di Taurianova, con il supporto dei “Cacciatori” dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia, all’esito di attente ricerche, hanno rinvenuto all’interno di barattoli di plastica e vetro disseminati in vari punti e nascosti sotto terra ai margini del muro perimetrale, una granata da guerra del tipo M52 di produzione est-europea, letale e perfettamente funzionante, nonché 30 munizioni di vario calibro. Gli abituali utilizzatori del terreno, giornalmente curato, coltivato e adibito anche alla custodia di animali, un 31enne e il nonno 72enne, sono stati tratti in arresto in flagranza per possesso illecito di munizioni e materiale esplodente da guerra. Le operazioni hanno però interessato anche altri terreni, ove si riteneva potessero essere occultate anche altre armi. Anche tali attività hanno consentito di raggiungere il risultato auspicato, tanto che in un terreno utilizzato da altro taurianovese 38enne, già gravato da specifici precedenti di polizia, sono stati rinvenuti due giubbotti antiproiettile, di sconosciuta provenienza, e alcune cartucce cal. 12. In aggiunta, in un contiguo terreno, i militari, grazie alle accurate ricerche svolte anche utilizzando un metal detector, sono stati rinvenuti altri fucili, parzialmente interrati, tra cui due Ak-47 “kalashnikov” e un fucile Beretta cal. 12 a canne sovrapposte, con matricola abrasa, nonché vario munizionamento cal. 12. Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad approfondite analisi tecniche, anche al fine di verifiche un loro eventuale pregresso utilizzo.