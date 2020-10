Reggio Calabria. Gli eletti in Consiglio Comunale

E’ oggi che si insedia ufficialmente il Consiglio Comunale di Reggio Calabria. La cerimonia sarà come al solito a Palazzo San Giorgio dove 30 tra “vecchi” ed i “nuovi” consiglieri siederanno per dibattere. In base al premio di Maggioranza, la coalizione vincente esprime 20 Consiglieri Comunali.

Nel Centrosinistra, a sostegno del ri-eletto Sindaco Giuseppe Falcomatà, saranno così distribuiti: al PD 6 seggi (Giuseppe Marino, Nino Castorina, Rocco Albanese, Enzo Marra, Giuseppe Sera, Lucia Nucera), 2 a Articolo Uno (Demetrio Delfino, Filippo Quartuccio), 2 a Innamorarsi di Reggio (Carmelo Versace, Francesco Gangemi), 2 a S’Intesi (Maria Cardia, Marcantonino Malara); 2 a Italia Viva (Paolo Brunetti, Giovanni Latella); 2 a Reset (Armando Neri, Giuseppe Giordano); 2 a La Svolta (Giovanni Muraca, Carmelo Romeo); 1 a PSI–A testa alta (Irene Calabrò); 1 Primavera a Democratica (Filippo Burrone).

Nei Centrodestra capitanato da Antonino Minicuci: 3 consiglieri a Forza Italia (Federico Milia, Antonino Maiolino, Antonino Caridi); 2 a Fratelli d’Italia (Giuseppe Marino, Massimo Ripepi); 1 alla Lega (Giuseppe De Biasi); 1 a Reggio Attiva (Nicola Malaspina); 1 a Minicuci Sindaco (Guido Rulli); 1 a Cambiamo con Toti (Saverio Anghelone). Se mai il dott Minicuci dovesse rinunciare al posto in Consiglio Comunale di Reggio Calabria (anche se pubblicamente ha confermato la sua presenza dichiarando la sua disponibilità a collaborare per il bene della città), il suo posto andrebbe 1 dei non eletti in Forza Italia ovvero il 4° per numero di preferenze ricevute.

Altri due seggi andranno ai candidati sindaco: Saverio Pazzano e Angela Marcianò.

Non sono mancate in questa tornata delle comunali di Reggio Calabria a cui ha seguito il ballottaggio, le polemiche tanto che il massmediologo Klaus Davi ha annunciato un possibile ricorso per presunte (al momento ) irregolarità in alcune sessioni.

FMP