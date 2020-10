Sanità. Gelmini: Pillola 5 giorni dopo non può essere come aspirina

(DIRE) Roma, 11 Ott. – “La pillola dei 5 giorni dopo somministrata senza alcuna ricetta anche alle minorenni rappresenta un messaggio sbagliato e pericoloso per i nostri giovani. Non può essere comprata come si fa con un’aspirina, serve conoscenza e buon senso. Le maglie larghe sono un incentivo a prendere con leggerezza un’esperienza che invece andrebbe affrontata con consapevolezza, con le giuste precauzioni e in totale sicurezza. Fermiamoci tutti a riflettere”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Tar/ Dire) 18:26 11-10-20