La Spezia, auto cade in mare nella darsena di Fossamastra

Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella darsena di Fossamastra per soccorrere un automobilista finito in mare con la propria vettura. Probabilmente a causa di una manovra errata, l’auto si è ribaltata finendo in mare: il fondale basso ha evitato l’affondamento e il conducente è riuscito a mettersi in salvo con l’aiuto di alcuni passanti. I Vigili del Fuoco hanno recuperato e messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche la Polizia Stradale e la Capitaneria di Porto.

Nel pomeriggio, un incendio divampato in via delle Casermette ha distrutto un camper e un’autovettura. I Vigili del Fuoco, intervenuti con una APS (Autopompaserbatoio), un modulo antincendio e una ABP (Autobottepompa), per un totale di sette unità operative, hanno trovato al loro arrivo l’incendio già generalizzato, con le fiamme che avevano avvolto completamente i veicoli. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo con l’erogazione di acqua ad alta pressione da due naspi, al termine hanno proceduto allo smassamento del materiale incendiato e al successivo raffreddamento. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.(can)

