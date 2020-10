Latina, auto finisce fuori strada a Pontinia

Poco prima delle 09.00 del 29 Ottobre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Terracina sono intervenuti a Pontinia, sulla via Appia, per un incidente stradale. Giunta sul posto, la squadra ha trovato due auto incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Una delle due vetture ha terminato la sua corsa fuori strada sul ciglio del canale che costeggia la strada. I Vigili del Fuoco, per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza e la regolare circolazione veicolare, hanno messo in sicurezza la vettura in strada e recuperato l’altra con l’ausilio di una autogru.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=68232