Vienna. Attentato nei pressi di una sinagoga: 7 vittime

22.35 – Un attentato terroristico ha scosso la capitale austriaca. A Vienna una serie di attentatori ha sparato a caso alla gente tra i locali. Il bilancio ancora non definitivo è di 7 vittime e 15 feriti, tra cui anche uno degli assalitori ed un poliziotto. L’attentato è stato nei pressi di una sinagoga ma ad essere colpiti almeno altri 6 punti della città, sarebbero estremisti islamici i membri del commando. Uno dei suoi componenti si sarebbe fatto esplodere ma è una notizia ancora non del tutto confermata. Al momento c’è un arresto ma la Polizia di Vienna e le forze speciali austriache sono sulle tracce dei complici che pari siano stati individuati all’interno di un locale. L’attacco è tutt’ora in corso in base a fonti locali. (immagini di repertorio)

FMP