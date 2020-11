Catanzaro, 4.10.2020

“Siamo alla follia, alla faccia della “collaborazione”. Alle 17.30 la Calabria non ha nessuna notizia dal Governo, non si sa se domani negozi, scuole o fabbriche possano aprire o meno. Non sa se sarà Regione verde, gialla, arancione o rossa. E come se non bastasse proroga il commissariamento della sanità, che fino ad oggi ha fatto solo danni. Ma si può mancare di rispetto in questo modo a una Regione?”