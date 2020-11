(DIRE) Roma, 10 Nov. – Quasi un terzo dei nuovi contagi in Italia proviene dalla Lombardia: 10.955 su 35.098. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Per incremento di nuovi casi segue il Piemonte con 3.659 positivi, il Veneto con 2.763 e la Campania con 2.716. Oltre i mille casi anche Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Liguria, Sicilia e Puglia. In tutto sono dieci regioni. (Sor/Dire) 18:18 10-11-20