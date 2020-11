Covid. A Cosenza scuole chiuse dal 16 al 21 Novembre

Ordinanza sindaco ammette didattica in presenza per alunni con disabilità

(DIRE) Reggio Calabria, 13 Nov. – Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha disposto da lunedi’ 16 novembre e fino al 21 novembre, la sospensione delle attivita’ didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, per far fronte all’emergenza epidemiologica. Sara’ garantita solo la didattica in presenza, con specifica organizzazione da parte dei dirigenti scolastici, per gli alunni con disabilita’. Restano consentite le attivita’ amministrative presso le sedi scolastiche, lasciando la valutazione ai dirigenti scolastici di effettuarle in presenza o nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro agile (smart working). (Com/Mav/Dire) 18:50 13-11-20