Favola di Esopo nella vita reale! Guarda come una gazza beve l’acqua da una bottiglia riempiendola di ciottoli per aumentare il livello dell’acqua

Ecco il video di cosa s’inventa la gazza

La gazza è un uccello molto intelligente e questo esperimento è volto a dimostrare di quali intuizioni il volatile sia capace. Sottoposto allo stimolo del raggiungimento dell’acqua, l’animale escogita un metodo efficace di realizzazione del suo obiettivo sfruttando “inconsapevolmente” l’elasticità del liquido: tramite l’inserimento di alcuni sassolini infatti, l’acqua costretta nella bottiglietta si “allunga” facendo arrivare il liquido… a portata di becco. Questo video ricorda la favola famosissima di Esopo “La volpe e l’uva”, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che può dare un insegnamento molto importante: non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa. Piuttosto sarebbe meglio impegnarsi di più per raggiungere l’obiettivo, con molta pazienza e umiltà. Questa favola scritta da Esopo è arrivata a noi grazie a Fedro e a mille versioni successive, qui trovi il video nella vita reale: https://youtu.be/ZYzvloSnrms

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti