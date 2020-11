Pace. Falkland sminate dopo 38 anni, grazie ai tecnici dello Zimbabwe

Isole australi teatro di guerra tra Argentina e Regno Unito

(DIRE) Roma, 14 Nov. – Un team di esperti dello Zimbabwe ha sminato completamente, e con tre anni di anticipo, tutto il territorio delle Isole Falkland. Estremo avamposto di territorio britannico nell’Atlantico meridionale, davanti alle coste del Sudamerica, l’arcipelago fu teatro nel 1982 di una guerra che seguì l’invasione ordinata dalla giunta militare allora al potere in Argentina. Gli ordigni eredità letale di quei 74 giorni di conflitto che diedero ragione al Regno Unito, che mantiene tutt’ora la giurisdizione sulle isole, sono stati tutti rimossi. A condurre e ultimare l’opera, un gruppo di sminatori dello Zimbabwe. Incaricati nel 2009 dal British Foreign and Commonwealth Office, i tecnici fanno parte della compagnia SafeLane Global e hanno iniziato a sminare intorno al 1999, occupandosi di rimuovere i letali dispositivi lungo la frontiera che divide Zimbabwe e Mozambico. Paese, questo, per oltre dieci anni ostaggio di una guerra civile. Il compito che attendeva il gruppo 11 anni fa non era semplice. L’esercito argentino aveva disseminato circa 25.000 mine lungo le spiagge dell’isola, in genere abitate da colonie di pinguini, nel tentativo di bloccare l’ingresso via mare dei militari di sua Maestà. Nonostante le difficoltà e il clima subartico lontano dal caldo temperato dello Zimbabwe, i tecnici hanno concluso il lavoro con tre anni di anticipo sulla tabella di marcia. “E’ una grande successo”, ha commentato Wendy Morton, sottosegretario del ministero per i Rapporti con vicinato europeo e l’America, Wendy Morton. La dirigente ha annunciato che é in corso un programma di sminamento in 14 diversi Paesi, finanziato con 36 milioni di sterline. (Est/ Dire) 18:36 14-11-20