Zimbabwe, uomo anziano tirato dal letto e sbranato a morte da un branco di iene

Un branco di iene hanno sbranato un uomo di 87 anni, nella regione rurale di Chirumanzu, nello Zimbabwe centrale. La vittima, T.M., è stato aggredito mentre dormiva nella sua capanna di fango e legno e trascinato a circa 300 metri. Quando il corpo di Tendai Maseka è stato scoperto dagli abitanti del villaggio, la sua metà inferiore era scomparsa. I ranger del parco stanno attualmente cercando gli animali nel tentativo di “eliminarli”, un portavoce della Zimbabwe Parks & Wildlife Management Authority. Confermando l’attacco su Twitter, ha scritto: “Un uomo anziano ucciso da un branco di iene a Chirumanzu (87 anni) era rimasto solo. Stava dormendo in una capanna quando è avvenuto lo sfortunato incidente. È stato trascinato per circa 300 m, con la parte inferiore del corpo mancante. I segni di trascinamento e le tracce di iena erano visibili.” Si ritiene che lo stesso branco di iene, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sia stato responsabile di una recente serie di attacchi ai bovini e alle capre nella zona. Gli attacchi di animali non sono rari durante l’estate, secondo F. T.M. è stato sepolto Giovedì. La gente del posto è stata esortata a essere vigile, evitare di muoversi di notte e tenere chiuse tutte le porte e le finestre fino a quando gli animali non vengono catturati, ha detto F.

