Violenza sulle donne, domani in diretta Facebook “I muri del silenzio” con la promotrice Giusy Versace

Mercoledì 25 Novembre ore 10

Diretta Facebook sulla pagina “I MURI DEL SILENZIO”

Nella lotta contro la violenza sulle donne molti sono ancora i muri da abbattere, primo fra tutti quello dell’omertà e del silenzio. Il progetto “I MURI DEL SILENZIO”, nato lo scorso anno con una Mostra Fotografica allestita alla Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto a Roma, diventa quest’anno un libro fotografico in edizione limitata, il cui ricavato andrà a sostegno di donne vittime di violenza. Ne parliamo domani, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” con la promotrice del progetto Giusy Versace, la fotografa Mjriam Bon e alcuni dei tanti amici e personaggi noti che hanno prestato il proprio volto.