Iran. Malan (FI): Teheran corre verso l’atomica, Di Maio tace

(DIRE) Roma, 29 Nov. – “Oggi viene resa nota anche dai grandi mezzi di informazione la notizia dell’approvazione da parte del parlamento iraniano di una legge che impone al governo di potenziare in ogni modo la corsa alla bomba atomica e di impedire i sopralluoghi agli ispettori dell’AIEA, l’agenzia internazionale per impedire l’uso militare dell’agenzia atomica. Si tratta di un passo gravissimo, anche considerato il fatto che da anni il regime di Teheran promette di distruggere lo stato d’Israele. Da anni chiedo al Governo, e in particolare al ministro degli esteri Luigi Di Maio, di dire una parola chiara sulle relazioni con l’Iran e sulla posizione che intende tenere sulla questione della bomba atomica, ma in aperta violazione del regolamento del Senato ho ottenuto una sola risposta del tutto evasiva, sul rinnovo dell’embargo sulla fornitura di armi. Fin da giugno 2019, nessuna risposta invece sulla violazione dei diritti umani, sulla corsa alla bomba atomica, sulla promessa di distruggere Israele, sul sostegno al terrorismo internazionale. Infine, il 12 novembre ho chiesto come si intende reagire alla legge approvata sulla bomba atomica, ma il muro di gomma continua”. Così Lucio Malan, vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia. (Com/Anb/ Dire) 20:44 29-11-20