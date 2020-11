Maltempo. Oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco a Catania

Danneggiato anche un capannone per il parcheggio degli autobus

(DIRE) Palermo, 29 Nov. – Sono oltre cento gli interventi dei Vigili del Fuoco di Catania dall’inizio dell’ondata di maltempo che si abbattuta nell’area etnea. Il capoluogo è stato duramente interessato dal maltempo nella zona Sud e sulla costa. In particolare, viale Kennedy, San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena, l’aeroporto di Fontanarossa e le aree adiacenti, come il villaggio Santa Maria Goretti. Una squadra del distaccamento di Vizzini del Comando provinciale è intervenuta per la messa in sicurezza del parcheggio Interbus in via zia Lisa, a Catania. Il capannone in cui vengono ricoverati gli autobus e altri automezzi è stato seriamente danneggiato dalla pioggia di ieri, così come l’installazione fissa per il lavaggio dei bus. Il maltempo ha colpito anche la provincia. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Pedara, Trecastagni, Zafferana Etnea, Viagrande, Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, Aci Sant’Antonio e a San Gregorio, oltre che a Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Caltagirone, Grammichele e in alcuni comuni della fascia ionica come Acireale, Giarre e Riposto. (Sac/ Dire) 15:56 29-11-20