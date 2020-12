Covid. Fontana: Cambiare entro Natale norma su necessità spostamento

“E’ una regola inapplicabile, meglio non inserirla”

(DIRE) Milano, 4 Dic. – “E’ una regola inapplicabile, perche’ la necessita’ la si puo’ individuare sempre: se necessita’ e’ andare a trovare un parente allora lo si dica chiaramente. Credo che sarebbe stato piu’ opportuno non inserire questa normativa, tant’e’ che ho chiesto al presidente di accelerare il percorso di approvazione in Parlamento per modificare quella parte, in sede di conversione, prima di Natale”. C’e’ un aspetto in particolare contenuto nel Dpcm che, tra gli altri, fa sorgere dei dubbi al presidente lombardo Attilio Fontana, ed e’ quello legato alla ‘necessita” con cui i cittadini nei giorni che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio prossimi dovrebbero giustificare un’eventuale visita ai parenti, data l’impossibilita’ data in quei giorni dal governo di spostarsi da un Comune all’altro. “Se tutte le forze politiche sono d’accordo si puo’ modificarlo prima di Natale- afferma Fontana durante un suo intervento a Mattino 5- di modo che non ci sia neanche il dubbio interpretativo, perche’ l’interpretazione in Italia lascia sempre un po’ il tempo che trova, e ognuno interpreta sempre a modo suo”. (Nim/ Dire) 11:35 04-12-20