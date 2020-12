(DIRE) Roma, 7 Dic. – “E dopo 100 giorni il governo non ha ancora riportato a casa i pescatori italiani prigionieri in Libia. Il Natale si avvicina e le loro famiglie non hanno ancora riabbracciato i propri cari. Fdi e’ al loro fianco: basta perdere tempo, riportiamoli a casa”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Anb/ Dire) 18:45 07-12-20