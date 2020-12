Parma. Festa e schiamazzi in casa: 8 extracomunitari sanzionati per inosservanza alle normative anticovid-19

Parma. Una festa costata cara quella a cui hanno partecipato otto cittadini extracomunitari, nigeriani, liberiani e ivoriani nella serata di domenica. Allertati da alcuni residenti, stanchi del vociare e del disturbo arrecato, il personale delle Volanti ha fatto pertanto accesso ad uno stabile sito in via Trento. All’interno di questo, senza difficoltà considerati gli schiamazzi, gli Agenti individuavano l’appartamento segnalato e prendevano contatti con la proprietaria di casa. Quest’ultima, la quale senza alcuna remora confermava che gli altri soggetti erano tutti suoi ospiti, permetteva agli Agenti l’accesso all’immobile, l’identificazione dei presenti e l’elevazione di ben otto sanzioni ai sensi dell’art. 4 .c1 del DL 19/2020. Le contestazioni elevate nella serata si inseriscono nell’ambito dei programmati controlli del territorio anche finalizzati al rispetto della normativa emergenziale di contenimento dell’infezione Covid 19. Le prossime giornate di festa vedranno la prosecuzione di questi controlli per evitare che l’incuria e la leggerezza di alcuni si trasformi in un pericoloso focolaio di infezione.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Parma/articolo/9705fce6506be780438618033