Israele continua crisi politica: probabili nuove elezioni Marzo 2021

11:44 – La crisi politica israeliano continuerà, in quanto il Parlamento non è riuscito a far approvare il bilancio, per via della frammentata coalizione di Governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. “La coalizione guidata da Netanyahu e dal suo rivale, il ministro della Difesa Benny Gantz, ha mancato il termine di mezzanotte per approvare il bilancio 2020, una condizione che per legge ha costretto lo scioglimento automatico del Parlamento”, scrive SKYTG24, concludendo così la forzata unione tra i due, dopo soltanto otto mesi, dovuta all’emergenza sanitaria in corso. Netanyahu e Gantz stipularono un accordo “che prevedeva una rotazione per la carica di presidente del Consiglio e l’adozione di una legge di bilancio unica per gli anni 2020 e 2021. Per superare le divergenze, Gantz aveva suggerito in extremis di votare due manovre separate, una per il 2020 e una per il 2021. La proposta di compromesso è stata però respinta dalla Knesset con 49 voti contro 47, decretando lo scioglimento del Parlamento.” Per tali motivi il Paese dovrà tornare a votare nel mese di Marzo 2021, si prevede che la campagna elettorale verterà sull’attuale pandemia di Covid-19, inoltre si auspica una forte battaglia elettorale tra tutti i candidati. (cit. SKYTG24)

SM