Pordenone, autocisterna GPL in bilico a bordo strada

Alle 11 del 28 Dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Rive a Porcia per un’autocisterna trasportante 10 metri cubi di GPL che, a causa del cedimento del manto stradale, è rimasta inclinata su un fianco. Le squadre provenienti da Pordenone, con l’ausilio dell’autogru, dopo aver verificato l’integrità del mezzo, hanno rimesso in assetto di marcia l’autocisterna. Prontamente allertati i nuclei NBCR (Nucleo Biologico Chimico Radiologico) di Trieste e Venezia per un eventuale travaso del gas trasportato. Sul posto presente il funzionario di guardia.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=69358