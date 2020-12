Aeroviaggi assume vari operatori e addetti

Assunzioni in Aeroviaggi, tour operator che organizza vacanze in Sicilia e Sardegna. L’azienda è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico per le sue strutture. In particolare, Aeroviaggi è alla ricerca delle seguenti risorse:

– staff di cucina;

– personale di sala;

– animatori;

– addetti al bar;

– addetti al ricevimento;

– cameriere ai piani.

Le selezioni dureranno fino a fine gennaio 2021: a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto si svolgeranno da remoto. Previste dunque interviste video in modalità digitale, da svolgere attraverso la piattaforma interattiva. La rete Aeroviaggi conta su 12 strutture alberghiere con oltre 9mila posti letto disponibili. È possibile candidarsi compilando il form sulla pagina Lavora con noi dell’azienda.

