Recovery. Brunetta (FI): Senza riforme niente effetti sul Pil

(DIRE) Roma, 5 Gen. – “I miliardi che arriveranno dall’Europa non solo sono fondi da spendere, ma devono essere necessariamente accompagnati da riforme strutturali. Lo ha stabilito la Commissione europea. Se non ci sono le riforme, rischia di bloccarsi tutto”. Cosi’ a SkyTg24 Economia il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro. “Per avere un effetto sul PIL superiore alla spesa- sottolinea- ci vuole un aumento di efficienza e produttivita’ rispetto agli investimenti che si faranno. E questo dipendera’ tutto dalle riforme. Anche per questo, il Parlamento dovra’ assumere centralita’, perche’ le riforme non si fanno solo con la maggioranza”. (Com/Sor/ Dire) 17:49 05-01-21