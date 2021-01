Nucleare. Musumeci: Sicilia punta sul turismo e non sulle scorie

Superficialità nello studio sui potenziali per deposito

(DIRE) Palermo, 6 Gen. – “La vocazione della Sicilia non è quella di diventare un deposito di scorie nucleari. La Sicilia è una regione votata al turismo e che vanta il maggior numero di siti Unesco”. Lo ha detto il governatore dell’Isola, Nello Musumeci, intervenendo a ‘Dentro i fatti’, su Tgcom24, in merito all’individuazione di quattro siti siciliani nella lista delle sedi potenziali per la costruzione di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Secondo Musumeci “c’è stata superficialità” nella valutazione dei criteri che hanno portato alla formazione dell’elenco. Il presidente della Regione Siciliana ha annunciato la nascita di un team di esperti che formulerà delle controdeduzioni rispetto alle conclusioni rese note ieri con la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) pubblicata sul sito ‘depositonazionale.it’. “In questo momento non servono manifestazioni, ne’ serve alzare la voce – ancora Musumeci – c’e’ bisogno di dati tecnici. Abbiamo sessanta giorni di tempo per potere dimostrare che la scelta compiuta non è oculata e non ha fondamento. Riteniamo di potere confutare con assoluta serenità la scelta compiuta per i quattro siti siciliani. Grazie a un comitato tecnico ben dotato e al coinvolgimento dei sindaci interessati redigeremo una carta di controdeduzioni- ha continuato il presidente della Regione Siciliana- Saremo nelle condizioni di dimostrare che per la Sicilia è stato preso un abbaglio”. (Sac/Dire) 16:43 06-01-21