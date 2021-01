Alle 16.00 del 6 Gennaio i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla nuova sopraelevata, all’altezza dello svincolo per Cattinara. Le squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Opicina, hanno posto in sicurezza le 3 autovetture coinvolte e l’area interessata. Sul posto la Polizia di Stato e il personale del 118.

