Latina, interventi sul territorio

Intorno alle 5 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giordano per l’incendio di un’autovettura parcheggiata a bordo strada completamente avvolta dalle fiamme. Gli operatori hanno domato le fiamme e posto in sicurezza la zona. Sul posto presente anche la polizia di stato.

Il personale del distaccamento di Aprilia, è intervenuto nel comune di Roccamassima per il salvataggio di un cane rimasto bloccato da qualche giorno su una parete di un costone roccioso a circa 80 metri di altezza. Per le operazioni di recupero dell’animale sono state adottate tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=69923