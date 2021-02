Vaccino. Arcuri: Astrazeneca sarà destinato a insegnanti e Forze dell’ordine

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Continueremo a destinare Pfizer e Moderna per la copertura della popolazione piu’ a rischio, per abbassare la letalita’. Astrazeneca avra’ un percorso paralello, andra’ somministrato agli under 55: inizieremo con gli insegnanti, le forze dell’ordine, il personale carcerario e i detenuti e il personale che vive nelle comunita’”. Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa nella sede di Invitalia sul piano vaccinale. (Uct/ Dire) 11:47 05-02-21