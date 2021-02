(DIRE) Roma, 6 Febbraio – “Saremo le sentinelle degli italiani Fratelli d’Italia non tradisce i suoi elettori perche’ non è vero che non è possibile andare a votare, non è vero che governando con gente con cui non si condivide nulla si possa fare bene. La nostra è una salda convinzione”. Lo dice Marco Silvestroni, deputata di Fratelli d’Italia. (Rai/ Dire) 20:27 06-02-21