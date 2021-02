Reggio Calabria: grande successo per la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia” organizzata dall’Associazione Dedalo

10:59 – Nella giornata di ieri, Domenica 14 Febbraio 2021, si è svolta la Mostra alla Finestra “Evasione dalla Pandemia”, organizzata dall’Associazione Dedalo all’angolo tra via Miraglia e via Salvatore Quasimodo di Reggio Calabria. Sono stati presentati i fotografi Sergio Trovato con “Lavoratori del Mare” e Silvana Marrapodi con CovidKite. La particolare location scelta, ben si adatta ai momenti incerti vissuti nel 2020, inoltre vengono valorizzati quei luoghi tra il Corso Garibaldi e la Via Marina che solitamente passano inosservati. La mostra vuole seguire l’evolversi delle emozioni, della resilienza e della socialità umana in un periodo pandemico che ha fatto cambiare le abitudini, costringendo l’uomo ad adattarsi, cercando la libertà nello sport all’aria aperta, punto d’incontro sociale distanziato. Il Kiter affronta il vento impetuoso senza paura e sfrutta le forti raffiche per dare energia ai salti acrobatici, atterrando nel mare dello Stretto. I pescatori navigano e pescano senza timore, sfruttando le ultime luci del tramonto per raccogliere il pesce che aiuterà nei futuri giorni bui. Gli atleti della seconda finestra si riforniscono di nuove attrezzature costruite partendo da quelle già in uso, ponendo in atto nuove azioni e condividendo le esperienze per affrontare le nuove condizioni pandemiche. L’ultima intensa finestra mostra la passione che spinge gli atleti a curare le attrezzature usate e ad adoperarle nel modo migliore possibile, superando gli eventi pandemici. L’esposizione, durata tutta la giornata, ha avuto una grande affluenza di pubblico attratto sia dalle foto esposte che dalla location scelta. L’Associazione Dedalo ha fortemente voluto realizzare tale evento come risposta alla Pandemia di Coronavirus, che l’anno scorso ha bloccato bruscamente la cultura chiudendo mostre, cinema e teatri. La cittadinanza ha accolto vivamente l’iniziativa, apprezzando la silenziosa lotta dell’Arte contro il Coronavirus. Grandi sono dunque adesso le aspettative che la popolazione ha riposto nell‘Associazione Dedalo per far emergere l’arte attraverso esposizioni all’aperto presso palazzi storici in questi difficili momenti.

