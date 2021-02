Covid. Toti: Liguria deve ritornare in zona gialla da Lunedì

(DIRE) Genova, 25 Feb. – “Il report dell’Istituto superiore di sanita’ che ci e’ arrivato oggi stabilisce per la seconda settimana consecutiva un indice di rischio basso e un Rt sotto l’uno. Questo dovrebbe comportare, anzi, deve comportare che la Liguria torni in fascia gialla da lunedi’, dal momento che il governo ha deciso che le nuove ordinanze sulle classificazioni di rischio, sia in senso restrittivo che ampliativo, entrano in vigore dal lunedi’”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia. (Sid/ Dire) 19:13 25-02-21