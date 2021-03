Ponte Stretto. Salvini: Darebbe grande immagine Italia nel mondo

(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Noi contiamo che nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri approvi 58 commissari per 58 grandi opere per 60 miliardi di denaro sbloccato e decine di migliaia di posti di lavoro e poi si parta per far viaggia l’Italia. Dalla Gronda al ponte sullo Stretto, dalla statale 106 ionica alla Roma-Latina, siamo qua per sbloccare e azzerare il codice degli appalti. Ne parlero’ con il ministro Giovannini. Non e’ piu’ il momento dei no”. Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini, al termine di un incontro al ministero dei Trasporti. “Il ponte sullo stretto- prosegue Salvini- e’ un’opera strategica, darebbe una grande immagine dell’Italia nel mondo. Il costo sarebbe di gran lunga ripagato dagli introiti”. (Uct/ Dire) 16:26 18-03-21