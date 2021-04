CNN, possibilità di stage a Londra

Cnn, emittente televisiva tra le più note al mondo, seleziona giovani laureati con buona conoscenza della lingua inglese per stage in ambito comunicazione presso gli uffici di Londra. Gli interessati avranno la possibilità di scegliere tra due settori, ovvero quello della cronaca e quello della produzione digitale di notizie. In particolare, è possibile orientarsi in uno dei seguenti tirocini:

– Sport;

– The new desk;

– Current affairs programmes;

– Cnn Vision Internship;

– Interview Content Producing.

Tutte le informazioni per prendere parte alle selezioni dei tirocini in oggetto presso la sede Cnn di Londra sono disponibili a questo indirizzo.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2021/Pagine/Cnn-possibilita-di-stage-a-Londra.aspx