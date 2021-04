Spagna: ipotizzata settimana lavorativa ridotta per incentivare produzione

11:51 – La Spagna vuole rivoluzionare la settimana lavorativa, riducendo a quattro i giorni di lavoro per un totale di 32 ore settimanali. A tal proposito le autorità locali intendono investire circa 50 milioni di Euro in tre anni per condurre il più grande test su larga scala, coinvolgendo le aziende locali a partecipare, implementando la produzione senza danneggiare l’economia. Tali decisioni nascono dall’osservazione dell’evoluzione tecnologica, la quale aiuta l’uomo a compiere il suo lavoro più velocemente, ma le ore settimanali lavorative non sono diminuite. La diminuzione delle ore lavorative permetterebbe un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti, i quali potrebbero sentirsi più motivati e dunque produrre di più con meno tempo a disposizione. L’idea spagnola è stata ben accolta anche da altre nazioni, come la Nuova Zelanda e il Giappone che intendono aggiungere una giornata di ferie extra, mentre alcune aziende tedesche hanno deciso di diminuire le ore lavorative senza dimezzare gli stipendi. La Spagna intende compensare economicamente “le imprese coprendo il costo dell’assunzione di lavoratori aggiuntivi o dell’installazione di nuove tecnologie, ma solo temporaneamente per facilitare la transizione“. La Spagna ha aziende poco competitive e tale misura mira a migliorare la produttività di tali aziende locali, incentivando il lavoro dei dipendenti. (cit. AL-JAZEERA)

SM