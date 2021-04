Vaccino. Turchia, calciatori in lista: presto al via somministrazioni

Presidente Federcalcio: giocatori inseriti in priorità

(DIRE) Roma, 7 Apr. – La Federcalcio turca (TFF) ha annunciato per mezzo del suo presidente, Nihat Özdemir, che i calciatori saranno “presto” immunizzati. A riferire la notizia e’ il quotidiano spagnolo ‘Sport’ e specifica che a ricevere il vaccino saranno sia i giocatori che militano nei club turchi, sia quelli nel giro della Nazionale. Il Turkish Medical College, comunica ‘Sport’, ha accolto la notizia con entusiasmo, esprimendo tuttavia qualche riserva sul fatto che categorie fragili come insegnanti o famigliari del personale sanitario non abbiano ancora avuto la loro dose. La TFF non ha ancora annunciato una data per l’inizio della campagna vaccinale. Ad oggi la Turchia ha immunizzato il 12% della sua popolazione, a fronte di 32.667 decessi in totale. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 211 morti: e’ il numero piu’ alto da inizio 2021. (Res/Dire) 12:19 07-04-21