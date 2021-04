Turismo. Gelmini: Isole covid-free? Meglio pass vaccinale

‘Per evitare confusione occorre rispettare regole date dal governo’

(DIRE) Ancona, 12 Apr. – “Tutti vogliamo le isole covid free, vogliamo un’Italia covid free, pero’ se vogliamo evitare la confusione e il caos credo che le regole che il Governo ha individuato debbano essere rispettate. Mi piace molto la proposta che ha fatto l’Unione europea, ma che dobbiamo affrontare anche a livello nazionale, del pass vaccinale”. Cosi’ il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ad Ancona per una conferenza stampa sulla ricostruzione insieme al commissario, Giovanni Legnini, e al governatore Francesco Acquaroli, replica ad una domanda sulla proposta del ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, sulle cosiddette isole ‘covid free’.

“È giusto pensare al turismo, lo faremo dentro il prossimo decreto Sostegno- conclude Gelmini- e lo faremo mettendo in campo delle misure per valorizzarlo. C’e’ la volonta’ di dare una mano al turismo, ma nel modo giusto”. (Luf/ Dire) 17:36 12-04-21