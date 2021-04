Nuovi traguardi per le cripto valute: Wall Street accoglie Coinbase a 250$

11:21 – A Wall Street, nelle prossime ore, avverrà una “rivoluzione”, infatti il “Nasdaq ha attribuito a Coinbase, un prezzo di riferimento di 250 Dollari ad azione, per una valutazione complessiva della società di circa 65,3 miliardi di Dollari“, scrive ANSA. Il Mondo della cripto valuta si unirà così ufficialmente alla finanza tradizionale, mentre “uno sbarco di successo può essere l’endersement ufficiale delle criptovalute da parte degli investitori tradizionali“. Gli analisti sono “convinti che “il basso tasso di volatilità degli ultimi 30 giorni mostra come il Bitcoin è ormai pronto a uscire dalla gabbia e continuare la sua corsa verso i 10.000”“. Alcune banche stanno annunciando nuovi piani per offrire cripto valute ai clienti, mentre altri, ancora scettici, suppongono che la “volata” dei Bitcoin avvenuta negli ultimi 30 giorni, è una conseguenza dei “maxi stimoli all’economia“. Tra i dubbiosi, vi sono alcune autorità che vedono la cripto valuta “uno strumento speculativo senza un valore riconoscibile“. Alcuni Paesi stanno valutando l’opzione di adottare una moneta digitale, tra queste la Cina, che desidera superare gli USA, sta valutando l’ipotesi di adottare lo “Yuan digitale controllato dalla Banca Centrale“. (cit. ANSA)

SM