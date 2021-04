Lecco. Sorpresi senza biglietto scappano dal finestrino del treno. Denunciati

Tre ragazzi di origine magrebina, di 21, 22 e 24 anni, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco per rifiuto di generalità e interruzione di pubblico servizio dopo che, nei giorni scorsi, si sono resi protagonisti di una bravata che poteva avere conseguenze ben più gravi. I tre, privi di biglietto, saliti nella stazione di Monza, a bordo di un treno diretto a Sondrio, durante il controllo dei biglietti di cui erano sprovvisti, si sono rifiutati di fornire le generalità al capotreno e, in seguito, le hanno fornite false. Il ferroviere, insospettito, ha allertato la Polfer.

Per eludere il controllo, i tre giovani, mentre il treno entrava nella stazione di Lecco, si sono lanciati dal finestrino e quindi, incuranti del pericolo, hanno attraversato di corsa i binari dandosi alla fuga. Il capotreno, costretto a una frenata d’emergenza per motivi di sicurezza, una volta in stazione ha riferito alla Polizia quanto accaduto, fornendo una descrizione dei soggetti. I poliziotti non hanno impiegato molto per identificare uno di loro che il giorno dopo si aggirava nella stazione ed ha ammesso di essere uno degli autori della “bravata”, permettendo agli agenti di risalire all’identità degli altri due, tutti giovani residenti nel territorio lariano e non nuovi a comportamenti del genere. I tre sono stati così deferiti all’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Lecco/articolo/18746080527acfb82127268583