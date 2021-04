Genova. Accoltella una prostituta: in arresto

Nella nottata del 27 Maggio 2020 una giovane prostituta romena si era presentata presso l’Ospedale Villa Scassi con diverse ferite da arma da taglio, riferendo nella circostanza di essere stata accoltellata senza alcuna ragione da un cliente, che poi si dava a precipitosa fuga, durante la consumazione di un rapporto sessuale in zona Sampierdarena. La donna presentava numerose ferite da arma da taglio sul torace. L’arma utilizzata per l’aggressione è stata trovata poco distante dal luogo teatro dei fatti. Le lesioni della donna inducevano la locale Procura della Repubblica ad indagare per tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova (Dott.ssa Monteverde S.) e condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica della vicenda e di individuarne il presunto responsabile, K.A.S.R. di anni 64, dello Sri Lanka. L’A.G. procedente, pertanto, inoltrava richiesta al locale G.I.P., che emetteva a carico dell’indagato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. L’uomo è stato rintracciato ieri dalla Squadra Mobile ed attualmente è ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’A.G. procedente. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8446084232dbdbc4477517019