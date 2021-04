Covid. Salvini: In Parlamento ci sono numeri per commissione inchiesta

Mozione sfiducia FdI a Speranza? Faccio quello che può andare a buon fine

(DIRE) Roma, 26 Apr. – Rispetto a “una commissione di inchiesta su quello che e’ accaduto in questo anno sulla pelle degli italiani e sull’assenza di un piano pandemico penso che i numeri ci siano per una maggioranza in Parlamento, per chiarire se qualcuno ha sbagliato qualcosa e gli italiani ci hanno rimesso” perche’ “gli italiani meritano risposte”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo dice a Rtl 102.5. Rispetto alla mozione di sfiducia di Fdi sul ministro della Salute Roberto Speranza “prima la leggo”, dice Salvini, ma “tendenzialmente faccio quello che puo’ andare a buon fine”. (Ran/Dire) 10:14 26-04-21