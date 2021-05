Brasile. Al via distribuzione vaccino Pfizer in capitali statali

Si continua con 60-62enni, immunizzato solo 7,4% popolazione

(DIRE) San Paolo (Brasile), 3 Mag. – Il Brasile ha ricevuto un milione di dosi di vaccino anti-Covid dalla societa’ farmaceutica americana Pfizer. Il contratto con il governo federale prevede la consegna di 100 milioni di dosi. Entro giugno dovrebbero essere garantite 13,5 milioni di fiale.

I vaccini, una volta arrivati a destinazione, sono stati immagazzinati nel centro di distribuzione del ministero della Salute nella citta’ di Guarulhos, nello Stato di San Paolo, e la distribuzione nelle capitali del Brasile e’ partita oggi. Il siero della Pfizer deve essere conservato a una temperatura che va dai -25°C ai -15°C. Per questo il primo lotto sara’ inviato solo nelle capitali, dove esistono le condizioni per conservare il farmaco a queste temperature per almeno 14 giorni.

Nella citta’ di San Paolo, la somministrazione riguardera’ la fascia di popolazione di eta’ compresa tra i 60 e i 62 anni a partire da giovedi’. Il 23 febbraio, l’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) ha concesso la registrazione definitiva del vaccino in Brasile, che consente di commercializzare, distribuire e utilizzare l’immunizzatore alla luce dei dati che ne hanno confermato efficienza e sicurezza.

Il Brasile ad oggi ha vaccinato contro il Covid-19 il 55% delle persone di eta’ superiore ai 60 anni. Questa fascia di eta’ e’ considerata quella a piu’ alto rischio. Considerando la popolazione nel suo insieme, il 14,9% ha ricevuto almeno la prima dose di uno dei vaccini autorizzati. La seconda dose, che garantisce l’immunizzazione completa contro la malattia, ha raggiunto solo il 23% degli ultracinquantenni vaccinati. Tra la popolazione totale, il tasso di persone immunizzate e’ del 7,4%.

Secondo un documento diffuso dal ministero della Salute, il costo pattuito nel primo contratto era di 10 dollari a dose.

